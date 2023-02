Zelda Tears of the Kingdom: prenota ora l’amiibo di Link!

Nel caso foste dei grandi appassionati della saga di Zelda, segnaliamo ai nostri lettori che è attualmente disponibile il nuovissimo amiibo dedicato al personaggio di Link, protagonista dell’intera serie.

Nel caso foste interessati, vi consigliamo assolutamente di non attendere ulteriore tempo e farlo vostro, visto che questo amiibo sarà sicuramente preso di mira dai collezionisti ed, eventualmente, anche dai bagarini che cercheranno di rivenderlo a prezzo maggiorato una volta che i pezzi saranno esauriti pressi i maggiori rivenditori online.

Ricordiamo che gli amiibo sono statuette e carte interattive che possono essere utilizzate con i giochi compatibili con Nintendo Switch attraverso il sensore NFC. Ognuno di essi può sbloccare funzionalità diverse a seconda del gioco, come nuove modalità, armi, personalizzazioni del personaggio e aumento delle abilità per trasformare l’amiibo in un alleato o un avversario.

Possono essere utilizzati per migliorare l’esperienza di gioco in vari modi, come evocare personaggi come alleati o invitare animali a visitare il proprio villaggio, nonché sbloccare costumi a tema e missioni extra. Ad esempio, in The Legend of Zelda: Breath of the Wild, usando l’amiibo di Link lupo potrete evocare Link lupo come alleato nel gioco.

Come potete vedere dalle immagini a corredo, l’amiibo di Link è davvero molto ben realizzato e siamo sicuri che andrà letteralmente a ruba tra gli appassionati. Non perdete l’occasione di portarvelo a casa prima che sia troppo tardi!

Solo per oggi la prenotazione di questa splendida edizione sarà consentita sino alle 13 (salvo esaurimento scorte) ai membri GS Pro Club. Ricordiamo che l’abbonamento a questo servizio permette di avere fino a 165€ all’anno da spendere a piacere sulle proprie passioni, che vanno dal cibo all’intrattenimento e al tempo libero. Inoltre, gli iscritti a GS Pro Club, hanno anche vantaggi sul fronte dei videogiochi: si parla di eventi esclusivi presso i rivenditori, il 10% di valutazione extra sull’usato, accesso prioritario alle Limited Edition (come in questo caso) e alle promozioni Flash Sales, spedizione gratuita per ordini online sopra i 30€ e un regalo per il vostro compleanno.

