Zelda Tears of the Kingdom, l’ultimo trailer nasconde un collegamento con Ocarina of Time

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è tornato a mostrarsi ieri durante il Nintendo Direct e i fan hanno scoperto un collegamento potenziamento diretto con Ocarina of Time.

Il videogioco leggendario per Nintendo 64 che ha rivoluzionato la storia, caposaldo della saga che potete trovare anche su Nintendo 3DS più comodamente (tramite Amazon).

Un passato che è tornato di recente anche con il fan che ha provato a far diventare il primo Zelda un titolo VR, con risultati atroci.

E se ieri ci siamo potuti godere anche l’esistenza di una collector’s edition di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, fan e giocatori hanno cominciato a spulciare l’ultimo trailer.

Sappiamo che Breath of the Wild si posiziona alla fine della timeline dell’intera saga, e Tears of the Kingdom in questo senso rappresenterà una sorta di fine e inizio contemporaneamente.

Per questo non è strano che ci siano collegamenti tra i vari capitoli delle avventure di Link, e nell’ultimo trailer che trovate qui sopra, al minuto 0:55, c’è un bel richiamo ad Ocarina of Time.

Se non l’avete trovato, ed è normale perché appare giusto per un attimo, ci aiuta IGN US a scoprire questo curioso easter egg.

I giocatori più attempati ricorderanno i ReDead, inquietanti nemici di Ocarina of Time che, nell’ultimo trailer di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, appare per un istante al fianco dei Lizalfos.

Sebbene siano apparsi anche in Majora’s Mask e The Wind Waker, i ReDead sono tipici del capolavoro per Nintendo 64 perché appaiono nella versione in rovina di Castle Town, dopo il salto temporale.

Per altro, il tema del tempo e il mood più inquietante del futuro di Ocarina of Time si sposa moltissimo con quello di Tears of the Kingdom, e il ritorno di questi nemici è altrettanto perfetto.

Ma questo non è l’unico segreto che è apparso nel trailer, come ci ricordano i fan più attenti.

In tutta questa bellezza, però, c’è una nota stonata nel prezzo del titolo Nintendo che, a quanto pare, è stato confermato al rialzo.