Zelda, i fan sanno già da quale gioco NON vorrebbero mai un film

La reazione positiva dei fan a Super Mario Bros. – Il Film potrebbe aver convinto Nintendo a spingere fortemente sull’acceleratore sugli adattamenti al cinema, sempre in collaborazione con Illumination, per provare magari a realizzare in futuro un film su The Legend of Zelda.

La serie con Link è stata spesso al centro dei desideri dei fan su possibili adattamenti sul grande schermo, con la Grande N che potrebbe scegliere di cavalcare il successo di Breath of the Wild (lo trovate su Amazon) per un ipotetico lungometraggio.

Dopo l’ultimo ed epico video di Tears of the Kingdom mostrato in occasione dell’evento del 13 aprile scorso, si continua quindi a parlare di Zelda, magari però sul grande schermo.

Come riportato anche da The Gamer, infatti, i fan si sono espressi circa i giochi che vorrebbero vedere come fonte di ispirazione per un film di The Legend of Zelda, escludendone però categoricamente uno in particolare.

Su ResetEra, un thread ha lanciato un sondaggio su un possibile film di Zelda. La domanda posta ai giocatori non riguardava un gioco in particolare, ma lo stile generale di un eventuale adattamento.

«Quale ‘stile’ vorreste per un film di The Legend of Zelda?», si chiedeva. Le opzioni indicavano come Nintendo abbia variato l’aspetto visivo della serie nel corso degli anni, con diversi titoli che hanno scelto uno stile più realistico o più stilizzato.

Le scelte erano due: uno stile “serio”, come quello di Twilight Princess o Breath of the Wild, o “cartoonesco”, come quello di Wind Waker.

Il sondaggio è riuscito comunque ad attirare un discreto numero di voti e la maggioranza dei votanti ha scelto lo stile serio, con il 60,7% che si è schierato a favore di un Link dall’aspetto più realistico.

Su 183 votanti, 111 hanno optato per lo stile serio, mentre solo 72 sono stati i voti a favore di quello cartoon (39,3%). Vien da sé quindi che i fan non vogliono che un gioco come Zelda The Wind Waker venga portato sul grande schermo, con un film che ne imiti lo stile. Staremo a vedere se Nintendo ascolterà i fan, semmai dovesse confermare un film su Zelda.

Nell’attesa di saperne di più, un nuovo spot televisivo live-action di Tears of the Kingdom ha mostrato immagini del gioco mai viste prima.

Ma non è tutto: il sequel si è sì mostrato nuovamente da pochi giorni, ma forse Nintendo si è dimenticata di mostrare qualcosa del titolo.

Per concludere, avete letto il nome del doppiatore che darà la sua voce al redivivo Ganondorf nel nuovo capitolo della serie di Zelda?