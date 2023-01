Yankee Candle: grandi giare scontate fino al 39%!

Cosa c’è di meglio che rendere la propria abitazione più confortevole e profumata? Proprio a questo scopo, vi segnaliamo che il noto portale e-commerce Amazon ha lanciato una promozione imperdibile che vi permette di acquistare tantissime candele profumate a marchio Yankee Candle a prezzi davvero vantaggiosi!

Yankee Candle è un’azienda americana che produce candele profumate di alta qualità e con una vasta gamma di fragranze. Con questa promozione potrete acquistare le vostre fragranze preferite con sconti fino al 39%, rendere la vostra casa più accogliente e profumata e risparmiare allo stesso tempo.

I profumi delle Yankee Candle sono davvero tantissimi e variano a seconda dell’anno, in quanto vengono commercializzate anche varianti stagionali, ad esempio in occasione di periodi particolari come Natale o Halloween, e alcune sono addirittura in edizione limitata. La varietà di fragranze disponibili significa che c’è sempre qualcosa per ogni stagione o occasione speciale. Ad esempio, durante i mesi invernali potreste optare per profumi più caldi e speziati, mentre durante l’estate potreste preferire profumi più freschi e fruttati. Inoltre, alcune fragranze sono disponibili solo per un periodo limitato di tempo, quindi se ne avete una preferita, assicuratevi di acquistarla prima che venga esaurita.

Le candele profumate Yankee Candle vengono proposte in vasetti di diverse dimensioni, da quelli più piccoli che possono durare fino a 25 ore, a quelle più grandi che possono arrivare sino a 150 ore. Inoltre, per preservare il profumo, ogni vasetto viene commercializzato con il suo apposito coperchio. Una delle particolarità delle candele profumate Yankee Candle è la presenza di macchie in superficie, causate dall’eccesso di olio profumato. Questo è stato fatto appositamente per garantire che il profumo rimanga intenso a lungo, anche quando la candela è spenta. Insieme alla lunga durata, questo garantisce che la vostra casa resterà profumata a lungo e che potrete godere del vostro profumo preferito per molte ore.

