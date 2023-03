Yankee Candle e Woodwick, le migliori candele profumate con sconti sino al 37%!

Cercate un modo per rendere la vostra casa più accogliente e profumata? Grazie alle incredibili offerte di primavera di Amazon, potrete acquistare una vasta gamma di candele profumate delle marche Yankee Candle e WoodWick con sconti che arrivano sino al 37%!

Le Yankee Candle sono tra le candele profumate più popolari e amate in tutto il mondo. Offrono un’ampia varietà di fragranze, incluse edizioni stagionali e limitate per occasioni speciali come Natale o Halloween.

Le Yankee Candle sono disponibili in diversi formati e dimensioni, con durate che possono arrivare fino a 150 ore per i vasetti più grandi. Per mantenere il profumo intenso, ogni vasetto è dotato di un coperchio apposito. Un elemento distintivo delle Yankee Candle è la presenza di macchie in superficie, causate dall’abbondanza di olio profumato per garantire un’aroma duraturo.

Le candele WoodWick, invece, presentano un innovativo stoppino Pluswick in legno naturale, che genera una fiamma vivace e un piacevole crepitio. Queste candele offrono fragranze eleganti e sofisticate, e sono confezionate in un distintivo vaso a forma di clessidra con coperchio in legno levigato.

