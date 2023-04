Xiaomi P1 4K da 43″ a meno di 300 euro! Risparmi il 25%!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone ancora oggi, giovedì 6 aprile 2023, le sue offerte del giorno con la promozione “Solo per oggi Mediaworld“. Come ogni giorno, abbiamo analizzato tutte le offerte e selezionato quelle che riteniamo essere le più interessanti per i nostri lettori, in modo che possiate puntare sui prezzi d’occasione più vantaggiosi tra quelli proposti.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo la smart TV Xiaomi P1, che attualmente potete portarvi a casa a soli 299,99€, rispetto agli usuali 399,99€ di listino, per un risparmio reale di 100€ e uno sconto del 25%.

La smart TV Xiaomi P1 da 43″ è equipaggiato con un display da 43″ a risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel), garantendo immagini nitide e dettagliate, arricchite da colori vivaci e contrasti profondi. La tecnologia HDR10+ assicura un’esperienza visiva ancora più realistica, con un miglioramento delle tonalità di colore e della luminosità.

La smart TV Xiaomi P1 è dotata di un processore quad-core che garantisce prestazioni fluide e veloci, consentendo di passare agevolmente tra le varie app e funzionalità offerte dal sistema operativo Android TV. Grazie a Google Assistant, è possibile controllare la TV e interagire con essa tramite comandi vocali, facilitando la ricerca di contenuti e la navigazione tra le varie opzioni.

In termini di connettività, questa smart TV offre diverse opzioni, tra cui Wi-Fi, Bluetooth e una serie di porte HDMI e USB per collegare dispositivi esterni, come console di gioco, lettori Blu-ray e decoder. Inoltre, la funzione Chromecast built-in permette di trasmettere facilmente contenuti multimediali dallo smartphone o tablet direttamente sulla TV.

Oltre alla smart TV Xiaomi P1 menzionata in precedenza, su Mediaworld.it potrete trovare una vasta gamma di prodotti scontati, tra cui elettronica di consumo, elettrodomestici, prodotti per il gaming e molto altro ancora. I prezzi proposti da Mediaworld sono altamente competitivi e tra i più bassi presenti sul mercato. La promozione “Solo per oggi Mediaworld” offre ogni giorno numerose occasioni per acquistare prodotti di alta qualità a prezzi scontati, anche alcuni tra i migliori notebook gaming.

Infine, suggeriamo di visitare regolarmente la nostra area dedicata del sito per scoprire le migliori offerte presenti in rete. In questo modo, potrete sempre rimanere aggiornati sulle ultime offerte e non perdere l’occasione di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi vantaggiosi.