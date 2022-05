Xiaomi Mi Smart Band 6 al prezzo più basso di sempre su eBay!

Segnaliamo ai nostri lettori che, presso il noto portale e-commerce eBay, è attiva un’offerta eccezionale che permette di portarsi a casa la Xiaomi Mi Smart Band 6 al prezzo più basso di sempre! Come ogni giorno, eBay propone tantissime promozioni che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno vendendo proposti.

La Xiaomi Mi Smart Band 6, pur ispirandosi al design classico della serie, offre in questa sua nuova iterazione un innovativo display AMOLED di grandi dimensioni e bordi arrotondati. Sullo schermo è possibile impostare come sfondo un’immagine, ad esempio una foto del vostro animale domestico o di una persona cara così da rallegrarvi ogni volta che sollevate il polso per riattivarlo.

Grazie alla certificazione di impermeabilità 5 ATM, la Xiaomi Mi Smart Band 6 può essere indossata senza alcun timore anche in spiaggia o in piscina. Inoltre, è possibile scegliere tra cinque diversi stili di nuovo per un tracciamento più accurato.

La Xiaomi Mi Smart Band 6 riconosce automaticamente sei modalità di fitness (corsa all’aperto, tapis roulant, vogatore, ellittica, camminata e ciclismo), così da iniziare a registrare i dati in maniera trasparente e verificare la qualità dell’allenamento e le calorie bruciate.

Oggi potete portarvi a casa la Xiaomi Mi Smart Band 6 a soli 29,99€, rispetto agli usuali 44,99€ di listino, per un risparmio reale di 15€. Si tratta di un’occasione eccezionale per acquistare un’ottima smartband al suo prezzo più basso di sempre!

Questo è solo uno dei numerosi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su eBay