Xiaomi Days Unieuro: sconti fino al 50% sino all’11 agosto

La nota catena Unieuro ha lanciato la promozione “Xiaomi Days” che vi permetterà di acquistare tantissimi prodotti del brand Xiaomi fino all’11 agosto a prezzi eccezionali! Come al solito, abbiamo analizzato e abbiamo fatto una selezione delle proposte più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare lo smartphone Xiaomi 11T Pro viene venduto a 699,99€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 399,90€, con uno sconto del 42% e un risparmio reale di 300€. Si tratta di un’occasione eccezionale per acquistare un ottimo smartphone ad un ottimo prezzo!

Lo smartphone Xiaomi 11T Pro è dotato di un corpo sottile (solo 8,8 mm) e leggero (204 g), offrendo un aspetto pulito e accattivante. Lo smartphone Xiaomi 11T Pro è dotato di uno splendido display AMOLED da 6,67″ a risoluzione 2400×1800 e frequenza di aggiornamento di 120Hz in grado di fornire un’esperienza completamente immersiva.

Il comparto fotocamere dello smartphone Xiaomi 11T Pro vede la presenza di una tripla fotocamera, con l’obiettivo principale da 108 MP abbinato ad un grandangolo da 8 MP e una telemacro da 5 MP in grado di migliorare la portata degli scatti.

Per quanto riguarda la dotazione tecnica, lo smartphone Xiaomi 11T Pro è animato dal SoC Qualcomm Snapdragon 888, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, offrendo tutto ciò che serve per eseguire le applicazioni in maniera fluida e veloce.

I prezzi proposti da Unieuro sono senza dubbio tra i più bassi della rete e in questa iniziativa trovate tanti altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente alla promozione per scoprirli tutti, che potete raggiungere direttamente dal link sottostante. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.