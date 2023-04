Xbox svela una nuova esclusiva, un sequel che arriverà… tra 10 anni

Xbox ha fatto una campagna acquisti poderosa negli anni per quanto riguarda gli studi di sviluppo, ma una di queste esclusive avrà un ciclo di sviluppo potenzialmente decennale.

Uno di questi è sicuramente Hi-Fi Rush, arrivato a sorpresa ma in grado di fare breccia subito nel cuore dei giocatori, nonostante le voci sul fatto che possa essere stato un flop.

E se il 2023 sarebbe dovuto essere l’anno delle esclusive Xbox, ce n’è almeno una che dovremo attendere per un po’, per così dire.

Come riporta Gamingbolt, infatti, Microsoft ha lasciato intendere che c’è un importante sequel in sviluppo che, però, potrebbe richiedere anche 10 anni.

La notizia arriva dal giornalista Stephen Totilo su Twitter che, dopo aver scandagliato i tanti atti giudiziari che fanno da corollario all’acquisizione di Activision Blizzard, ha scoperto una sorta di “annuncio” di un nuovo progetto.

Microsoft afferma infatti che c’è una nuova iterazione di un nuovo franchise attualmente in fase di sviluppo, che potrebbe richiedere un decennio per arrivare alla fine dello sviluppo.

