Xbox portatile (forse) non esisterà mai, ma per il suo co-creatore «Microsoft doveva realizzarla»

A differenza dei suoi competitor nell’industria videoludica, Microsoft non ha mai messo in commercio una versione portatile della propria Xbox, preferendo concentrarsi sul mercato delle console casalinghe e sui relativi servizi.

Eppure l’idea di poter giocare in modalità nativa portatile tutti i titoli presenti su Xbox Series X (la trovate in bundle con Forza Horizon 5 su Amazon) continua ancora oggi a stuzzicare molti appassionati, compreso addirittura Seamus Blackley, noto per essere il co-creatore della prima storica console della casa di Redmond.

In passato, Microsoft ha ammesso di aver scartato l’idea di una console portatile addirittura 3 volte: tale decisione sarebbe un errore per Blackley, secondo il quale il gruppo avrebbe invece dovuto portare a compimento tale idea.

Pure Xbox segnala infatti un commento del co-creatore della console originale sul suo profilo Twitter, in cui ribadisce di essere convinto che «Microsoft avrebbe dovuto realizzare» una Xbox portatile per sfruttare al meglio il proprio catalogo.

Il commento di Seamus Blackley arriva in risposta a un’analisi di Jez Corden di Windows Central, che afferma di essere rimasto sorpreso utilizzando Windows 11 sulla sua Steam Deck e che si tratta della «cosa più vicina a una Xbox portatile».

Un’affermazione che per il co-creatore conferma la sua convinzione che Microsoft non avrebbe mai dovuto scartare tali idee, anche se appare evidente che la casa di Redmond preferisca puntare sul cloud gaming per arrivare a ogni dispositivo possibile.

Lovely.

Also there should have been an Xbox portable.

Really there should have been. https://t.co/CUzwrPOEV4

— Seamus Blackley (@SeamusBlackley) April 18, 2023