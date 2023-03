Xbox Game Pass, disponibile da oggi l’ultimo gioco gratis di marzo al day one

Xbox Game Pass ha preparato una nuova interessante proposta per tutti i suoi utenti abbonati: a partire da oggi potrete infatti scaricare un nuovo gioco gratis sul servizio in abbonamento, fin dal day one per console.

Dopo quasi 5 anni dal lancio iniziale su PS4, Ni no Kuni II sarà infatti ufficialmente disponibile anche sulle console di casa Microsoft, senza alcun costo aggiuntivo fin dal day one grazie al servizio in abbonamento (lo trovate su Amazon).

Si tratta dell’ultimo gioco gratis annunciato da Microsoft per marzo: al momento non sono dunque previsti ulteriori omaggi per questo mese, in attesa naturalmente di eventuali annunci nei prossimi giorni — se non addirittura ore — sul blog ufficiale.

Ni no Kuni II Il destino di un regno sarà disponibile ufficialmente gratis sulle console Xbox e su PC a partire da oggi 21 marzo, nella speciale The Prince’s Edition che includerà tutti i DLC rilasciati dal lancio originario fino a questo momento.

Ricordiamo che anche il primo capitolo della saga è già disponibile gratuitamente su Xbox Game Pass: tra poche ore potrete dunque scoprire il seguito della serie JRPG ideata da Level-5 e pubblicata da Bandai Namco.

In Ni no Kuni II seguiremo le vicende del giovane re Evan, cacciato dal suo regno in seguito a un colpo di stato: il nostro protagonista, aiutato come sempre dai magici Cioffi, avrà dunque l’obiettivo non solo di ricostruire il suo regno, ma anche quello di riunire il mondo intero.

Attualmente non è ancora possibile scaricare questa nuova gradevole avventura, dato che il gioco non è stato ancora caricato sugli store ufficiali Microsoft, ma vi consigliamo di tenere d’occhio i vostri dispositivi per essere pronti al download già nelle prossime ore, in contemporanea con il lancio su Xbox.

Naturalmente vi terremo prontamente aggiornati non appena sapremo tutti i nuovi giochi gratis in arrivo su Xbox Game Pass: nel frattempo, vi ricordiamo che anche una più recente ex esclusiva PS5 sta arrivando gratis dal prossimo mese.

Inoltre, cogliamo l’occasione per segnalarvi che sono già stati annunciati i 7 giochi gratis che lasceranno il servizio dal 31 marzo: vi consigliamo di provarli prima che sia troppo tardi.