Xbox, disponibili da ora gli ultimi 3 giochi gratis per il weekend di febbraio

Da questo momento tutti gli utenti abbonati sulle console Xbox potranno scaricare ben 3 nuovi giochi gratis, disponibili per tutto il weekend grazie alla promozione Free Play Days.

Come ormai molti fan sapranno, le giornate di gioco gratuito sono infatti una delle iniziative riservate agli utenti iscritti a Live Gold o Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon) e consentono di usufruire di diversi prodotti selezionati per il weekend, senza costi aggiuntivi.

A differenza di quanto accaduto nel corso della scorsa settimana, che aveva offerto solo 2 giochi gratis, questa volta la casa di Redmond ha deciso di permettere la prova di 3 titoli molto interessanti, ritornando così alla formula più tradizionale di distribuzione.

Questo weekend tutti gli utenti Xbox potranno dunque provare Bloodstained Ritual of the Night, Destiny 2 La Regina dei Sussurri e Dragon Ball The Breakers: potete iniziare a scaricare i nuovi omaggi a tempo da adesso sulle vostre console, come riportato anche sul blog ufficiale.

Bloodstained Ritual of the Night è l’action GDR gotico a scorrimento orizzontale realizzato Koji Igarashi, ex produttore di Castlevania e ideato come successore spirituale della serie di casa Capcom: nei panni di Miriam dovrete salvare l’umanità combattendo all’interno di un castello e sconfiggendo l’evocatore Gebel.

Destiny 2 La Regina dei Sussurri è invece un’espansione del celebre sparatutto multiplayer ideato da Bungie: dovrete affrontare una delle migliori campagne mai realizzate per Destiny 2 per scoprire una storia inedita e tante nuove potenti armi a vostra disposizione.

Infine, Dragon Ball The Breakers è l’originale adattamento in stile survival horror multiplayer tratto dal celebre manga e anime di Akira Toriyama: in questo titolo potrete interpretare uno dei più amati cattivi della saga di Dragon Ball Z oppure i sopravvissuti che dovranno cercare di sfuggire al loro pericolosissimo assalto.

Potete avviare il download dei nuovi giochi gratis Xbox Free Play Days direttamente dalle vostre console o, in alternativa, semplicemente facendo clic sui seguenti link ufficiali:

Se siete iscritti a Xbox Game Pass Ultimate, vi consigliamo di tenere d’occhio anche la fine del mese per i vostri nuovi omaggi gratis: a partire dal 28 febbraio saranno infatti disponibili due nuovi giochi molto interessanti.

Nella stessa data saranno però rimossi ben 7 giochi gratis dal servizio in abbonamento: ci sono diverse perle che non dovreste lasciarvi scappare, tra le quali segnaliamo — solo per farvi alcuni nomi — anche Octopath Traveler e Dragon Ball FighterZ.