Xbox alla riscossa: annunciato il nuovo evento a Los Angeles

In un post sul blog che riassume il suo ultimo evento online, Xbox ha confermato uno showcase indipendente che si terrà a Los Angeles quest’estate.

L’anno sembra essere iniziato con il piede giusto, anche per quanto riguarda il servizio in abbonamento (lo trovate anche su Amazon) centrale nella strategia di Xbox.

Ieri sera si è infatti tenuto il primo Developer_Direct di Xbox: se vi siete persi qualcuna delle novità, eccoci con un bel recap completo di tutto quello che dovete sapere sugli annunci del 25 gennaio 2023.

Ora, come reso noto nel sito ufficiale Xbox (via IGN US), la Casa di Redmond ha ufficializzato il suo Summer Showcase, durante il quale verranno svelate le novità in arrivo a fine 2023 e non solo.

In un paragrafo dedicato ai prossimi annunci di giochi, Xbox ha scritto: «I nostri team stanno lavorando sodo e non vedono l’ora di condividere ancora di più le novità per i nostri fan quando torneremo a Los Angeles per il nostro Showcase annuale quest’estate».

L’ultima volta che Xbox ha avuto uno showcase a Los Angeles è stato nel 2019, prima che la pandemia di COVID-19 mettessero in pausa eventi “di persona” come l’E3.

Sebbene Xbox abbia specificamente menzionato che terrà una vetrina a Los Angeles in prossimità dell’E3, vale la pena notare che non ha menzionato specificatamente l’Electronic Entertainment Expo, che quest’anno si terrà dal 13 al 16 giugno e farà il suo ritorno al Los Angeles Convention Center per la prima volta dal 2019.

Restando in tema, dopo aver ufficialmente concluso l’ultimo evento Developer Direct, la Casa di Redmond ha da poco ufficializzato i nuovi giochi gratis in arrivo su Xbox Game Pass per le prossime settimane.

Ma non solo: ricordiamo anche che Starfield riceverà uno showcase a lui dedicato, durante il quale potremo ottenere dettagli concreti sulla sua data di uscita, quindi restate in zona.