WWE 2K23 sfoggia doppie gabbie e cazzotti: vediamo il futuro del wrestling

Dopo il periodo di pausa di qualche tempo fa, l’appuntamento con i videogiochi per gli amanti del grande wrestling torna annuale: è tutto pronto infatti per il debutto di WWE 2K23, che dopo l’annuncio di pochi giorni fa oggi sfoggia un trailer che ce lo mostra in azione sul ring.

Nel video, battezzato Your Time is Now, possiamo vedere da vicino quello che viene definito come «il caotico WarGames», dove sarà possibile giocare in 3v3 e 4v4, sia da soli che in multiplayer, all’interno di due ring affiancati, dandosele di santa ragione e senza possibilità di fuga – perché i due ring sono chiusi all’interno di una doppia gabbia d’acciaio. Se state cercando la rissa, insomma, farla qui dentro potrebbe essere… particolare.

Il video sfoggia ovviamente anche alcuni dei membri più in vista del roster su cui potrà contare il gioco: abbiamo ad esempio John Cena e The Rock, ma anche l’immortale The Undertaker e altri nomi noti ai fan, come Rhea Ripley, Bobby Lashley, Bianca Belair e perfino Logan Paul.

John Cena è uno degli uomini copertina di WWE 2K23

Il sito ufficiale ci ricorda inoltre che 2K ha (ovviamente) già aperto i pre-ordini per il gioco, che sarà proposto in tre edizioni: la standard, la Deluxe (include accesso anticipato di tre giorni, Season Pass e alcuni benefit digitali, oltre a Bad Bunny) e infine la Icon (che somma un discreto numero di bonus digitali alla precedente). Trovate maggiori dettagli sul sito ufficiale a questo indirizzo.

WWE 2K23 arriverà il 17 marzo su PC (Steam) e console di vecchia e nuova generazione. Il precedente WWE 2K22 (lo trovate in forte sconto su Amazon), come vi avevamo raccontato nella recensione del nostro Nicolò Bicego, ci aveva colpito in positivo per le mirate rinfrescate date al gameplay – ancora affinabile, va detto – e per l’enorme mole di contenuti. Speriamo che venga seguita la stessa strada e che, con questa nuova iterazione, gli appassionati possano ancora una volta mettere le mani su un titolo all’altezza delle aspettative.

Mettiamoci comodi e scaldiamo i muscoli: manca poco a scoprirlo.