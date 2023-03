Wo Long è il miglior lancio Steam per Team Ninja, anche se su PC è un mezzo disastro

Il lancio di Wo Long: Fallen Dynasty è andato contemporaneamente molto bene e molto male, per motivi completamente diversi. Il gioco di Team Ninja, disponibile proprio dalla giornata del 3 marzo, ha infatti avuto un’accoglienza particolarmente popolosa su Steam, stando ai numeri registrati da SteamDB. Purtroppo, però, la versione per PC del gioco soffre di non pochi problemi tecnici, per cui non possiamo che raccomandarvi (abbiamo giocato solo la versione console per la nostra recensione, essendo una testata console-oriented, ndr) di attendere nuovi aggiornamenti prima di investire i vostri soldi.

In questo momento, SteamDB parla di oltre 75mila giocatori contemporanei per Wo Long su Steam, con un picco massimo di 75.906. Si tratta, per capirci, del miglior lancio di sempre per un gioco di Team Ninja su PC, con il titolo che quindi è riuscito a imporsi come quello di maggior successo – almeno al debutto – per la celebre software house.

Certo, c’è ancora parecchio da lavorare: come potete vedere, tra le 2.802 recensioni per il gioco, la maggior parte è negativa proprio per i problemi di ottimizzazione dell’action RPG/soulslike. Tra i problemi lamentati, alcuni giocatori non riescono nemmeno ad avviare il titolo, altri lamentano performance non all’altezza e una ottimizzazione per il gioco con il mouse non soddisfacente.

Wo Long su PC ha ancora bisogno di un bel po' di patch

«È un ottimo gioco seppellito dietro la peggior catastrofe che abbia mai visto per un porting PC» segnala un altro giocatore, che sottolinea come comunque «il problema peggiore sono i controlli», che implementerebbero la zona morta per il mouse, costringendo a movimenti molto decisi per poter anche solo ruotare la videocamera.

Insomma, appare piuttosto evidente che Team Ninja abbia ancora un bel po’ da fare per portare Wo Long al livello visto su console (trovate su Amazon la versione PS5) e la speranza è che questa ennesima delusione possa ricordare ai publisher che anche i giocatori PC (nel nostro network vi raccomandiamo il nostro sito gemello Game Division, specializzato proprio in PC gaming, a proposito) hanno pieno diritto di giocare a delle build perfettamente godibili dei titoli per cui pagano.

Si tratta, infatti, solo dell’ennesimo caso di un lancio su PC deludente e male ottimizzato, che speriamo possa venire rimesso in piedi a breve con delle patch.

Nella nostra recensione, vissuta su PS5, il critico Domenico Musicò ha evidenziato le tante buone idee proposte da Team Ninja in questo nuovo gioco, sebbene un senso di pigrizia per tutto quello che è stato preso di peso e traslato dalla saga NiOh pervada un po’ tutto, limitando le ambizioni dell’opera stessa.