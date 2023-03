Wii U è “morta”, ma c’è un ultimo gioco gratis che potreste scaricare

Nintendo ha deciso di dire stop agli eShop di 3DS e Wii U, visto che ormai sono stati chiusi definitivamente i relativi store ufficiali.

Prima di interrompere ufficialmente il supporto e concentrarsi definitivamente su Switch (trovate il modello OLED su Amazon) e alle eventuali future console, c’è ancora qualcosa da dire.

Alla già annunciata chiusura, che ha ormai reso impossibile acquistare nuovi giochi, a quanto pare uno sviluppatore ha deciso di darvi il modo di mettere mano a un videogioco, gratis, su Wii U.

Come riportato da Nintendo Life, uno sviluppatore indie ha deciso di fare un regalo davvero gradito ai possessori della vecchia console Nintendo.

Ultra Dolphin Revolution, uno sviluppatore indie che ha creato una serie di giochi attualmente esclusivi per l’eShop di Wii U, sta regalando 128 codici scaricabili del suo ultimo titolo per Wii U, Captain U.

Nonostante la Wii U abbia chiuso i battenti all’inizio di questa settimana, è ancora possibile riscattare i codici scaricabili fino al 3 aprile.

Di conseguenza, Ultra Dolphin Revolution ha deciso di condividere il proprio lavoro con i giocatori di tutto mondo e sta distribuendo su Twitter i codici per Captain U sia in Europa che in Nord America.

Did you miss out on getting our final #WiiU exclusive title, #CaptainU after the #eShop closed? You're in luck! We are sharing 128 free download codes for both NA and EU! The codes are redeemable until April 3rd, 9:30 PM PT. Good luck & enjoy!#indiegame #indiegamedev pic.twitter.com/pjv00rQL0v — Ultra Dolphin Revolution (@UltDolRev) March 29, 2023

I codici per il Nord America appaiono per cinque tweet, mentre quelli per l’Europa seguono nei cinque tweet successivi. Alcuni dei codici potrebbero essere già stati riscattati, quindi se siete interessati ad accaparrarvene uno, continuate a provare.

Restando in tema, uno youtuber ha speso 23mila dollari per recuperare tutto il catalogo su Wii U e 3DS, donandolo poi a un centro dedicato per conservare la storia videoludica.

