Welcome to Elk dei Triple Topping Games è un gioco di avventura 2D isometrico il cui punto focale è la storia, o meglio la sua moltitudine di storie, basate su esperienze biografiche reali. Ho esplorato l’isola di Elk nei panni di Frigg, una giovane donna che desidera dare una svolta alla propria vita; con lei ho condiviso ogni tipo di attività con i cittadini sotto forma di minigiochi, ho riso per le battute di alcuni personaggi e mi sono commosso coi racconti di altri. Magari non tutti gli argomenti di questo gioco sono affrontati con la dovuta accortezza e il suo sistema di controllo (per la versione PC, con la tastiera) non è particolarmente comodo, ma nel complesso si tratta di un’esperienza emotiva molto soddisfacente con una narrazione tanto potente quanto creativa nel modo in cui le storie di persone reali sono state implementate nella sua trama.

Racconti pieni di colore

Il gioco inizia con l’arrivo di Frigg, una giovane falegname desiderosa di essere presa sotto l’ala protettrice di uno dei vecchi amici di suo padre. Gli eventi di Welcome to Elk sono divisi in tre atti, ognuno dei quali copre una manciata di giorni, e seguono principalmente la nuova vita della protagonista sull’isola. Il giocatore può esplorare Elk liberamente, cercare oggetti con cui interagire (dipinti, poster, altri personaggi…) e occasionalmente impegnarsi in diverse attività, solitamente sotto forma di minigiochi. I progressi sono registrati automaticamente alla fine di ogni giornata e, con la breve durata del gioco (circa tre ore), la mancanza di un salvataggio manuale non risulta essere un problema.

Nonostante il suo aspetto grafico ricordi un libro colorato per bambini, Welcome to Elk ha molti elementi basati su eventi della vita reale. Per dare vera vita agli aneddoti che fungono da base per la trama principale, questi vengono raccontati il ​​più fedelmente possibile, pur proteggendo la privacy delle persone coinvolte cambiando nomi e luoghi. Questi racconti possono essere letti nella casa di Frigg, dove sono conservati in bottiglie che qualcuno lascia ogni giorno sul suo tavolo. Ma non sono gli unici contenuti aggiuntivi che possono essere sbloccati nel corso del gioco.

Può accadere che talvolta Frigg incontri alcune delle persone che hanno regalato le proprie storie agli sviluppatori; costoro compaiono misteriosamente nel gioco dopo determinati eventi. Interagendo con queste persone si attiverà un filmato live-action in cui queste raccontano (in danese, con sottotitoli in inglese) le esperienze che hanno vissuto o di cui hanno sentito parlare dalle persone direttamente coinvolte. Questi aneddoti, tuttavia, non sempre coincidono con gli eventi nella storia principale e con le storie nelle bottiglie. Perché? Questo lo dovrete scoprire da soli!

Talvolta Frigg incontra alcune delle persone che hanno regalato le proprie storie agli sviluppatori

Naturalmente, una storia rimane impressa nella nostra mente solo se riusciamo a stabilire una connessione con i suoi personaggi, e in Welcome to Elk sono davvero molti! Ad esempio, c’è una madre single che lotta per crescere sua figlia dopo l’omicidio del marito; un uomo che fa del suo meglio per godersi la vita e fare amicizia dopo essere stato liberato dalle grinfie del padre che abusava di lui; e c’è persino un uomo che, per affrontare i propri traumi e i propri lutti, adotta un approccio infantile nei confronti della morte. Sfortunatamente, a differenza delle testimonianze filmate, nessuno dei personaggi del gioco è doppiato, e i dialoghi sono resi esclusivamente attraverso dei fumetti.

Tuttavia, la loro personalità è solo uno dei motivi che fa sì che il giocatore riesca a stabilire un legame con questi personaggi. Il cattivo principale della storia, un egocentrico sciovinista sempre pronto a menare le mani, è una minaccia costante che ha influito negativamente sulle vite degli abitanti di Elk nel corso degli anni, molestandoli, aggredendoli e persino minacciando di ucciderli. Purtroppo, proprio come nel caso degli altri isolani, non si può fare molto nei suoi confronti se non sopportarlo, proprio perché è estremamente faticoso per tutti gli abitanti di Elk trovare il coraggio necessario per prendere una posizione forte e determinata contro di lui. Di conseguenza, in pochissimo tempo ci si ritrova a fare il tifo non solo per Frigg, ma per quasi tutto il cast.

Ascoltare le storie di Elk e vivere nel timore di un pericoloso criminale non sono le sole attività che occuperanno le nostre giornate, ed è qui che scendono in campo i minigiochi e le scene interattive. I minigiochi comportano attività divertenti come giocare in un campo da golf che diventa sempre più bizzarro ad ogni nuova buca, o un gioco di ballo che ricorda un po’ il Gioca Jouer! Altri minigiochi riguardano aiutare i vicini di Frigg in alcuni compiti come costruire una trappola per scoiattoli o pescare bottiglie di birra in un lago.

Elk è un posto piccolo, con solo una manciata di posti disponibili da esplorare, come la taverna, la falegnameria e alcune delle abitazioni dei personaggi. In un luogo in cui nevica e basta è prevedibile che vi sia un paesaggio più bianco del bianco, ma Welcome to Elk fa una scelta stilistica ben determinata rendendo la maggior parte dei suoi sfondi in bianco e nero. Il colore viene utilizzato principalmente nelle occasionali scene 2D e per evidenziare gli elementi con cui si può interagire, come un poster per strada, un ritratto nella taverna, il frigorifero di Frigg o qualche barile pieno di pesce. Questi oggetti non hanno una grande importanza al di fuori del dare un contesto narrativo e di sbloccare degli obiettivi quando li si scopre, ma rendono Elk un po’ viva.

Il colore viene utilizzato principalmente per evidenziare gli elementi con cui si può interagire.

Anche l’orecchio vuole la sua parte

Nell’isola di Elk la vita non è semplice, quindi country, folk e gospel sono delle scelte musicali che ben si adattano per la colonna sonora. Le canzoni sono ottime per creare un’atmosfera amichevole e commovente durante la festa di benvenuto per Frigg organizzata dagli isolani. Ma la mattina dopo, quando Frigg fa una scoperta inquietante, un senso di tristezza e terrore ti striscia sotto la pelle con le lunghe melodie malinconiche. Il tema principale del gioco, una bella cover di “Wayfaring Stranger” di Johnny Cash, racchiude in sé una moltitudine di sentimenti. L’azione è ulteriormente arricchita da una solida libreria di effetti ambientali che fanno un ottimo lavoro nel creare l’atmosfera, come ad esempio il rumore dei passi che suonano diversi a seconda del terreno, e lo scricchiolio di un vecchio edificio in legno, o il crepitio dei rami nel vento.

VOTO: 7,5