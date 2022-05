Warhammer 40.000 Chaos Gate e tanti altri giochi in super offerta su Instant Gaming

Il popolare store digitale Instant Gaming propone tantissimi titoli a prezzi assolutamente da non lasciarsi scappare. Ad esempio, oggi potete portarvi a casa il recente Warhammer 40.000: Chaos Gate – Daemonhunters a soli 31,49€, rispetto agli usuali 45€ di listino, con uno sconto del 30%.

In Warhammer 40.000: Chaos Gate – Daemonhunters guiderete l’arma più grande in possesso del genere umano, i Grey Knights, contro le forze malvagie del Caos in un frenetico gioco di ruolo strategico a turni.

Nella nostra recensione abbiamo affermato che «Warhammer 40.000: Chaos Gate – Deamonhunters è uno dei rari esempi di videogioco capace di sfruttare in modo sapiente il mondo sci-fi creato da Games Workshop. Il tattico a turni creato da Complex Games si inserisce a pieno merito nella lista dei migliori esponenti del genere, grazie ad una campagna intensa e a delle battaglie dove è fondamentale giocare d’astuzia per avere la meglio e sconfiggere le infinite truppe dl Chaos».

Piuttosto interessante anche lo sconto su Dune: Spice Wars, che viene proposto a soli 19,69€, rispetto agli usuali 30€ di listino, con uno sconto del 31%. Dune: Spice Wars è uno strategico in tempo reale con elementi 4X realizzato dagli sviluppatori di Northgard e ambientato nell’universo Dune di Frank Herbert.

Nella nostra anteprima abbiamo affermato che «Dune: Spice Wars si è rivelato uno strategico decisamente peculiare e dall’ottimo potenziale, sin da questo primo faccia a faccia. Solo con l’arrivo della campagna si potrà giudicare il vero utilizzo dell’universo creato da Herbert, ma dal punto di vista prettamente ludico non c’è molto di cui lamentarsi e le basi per una solida crescita futura sono già state gettate sulle dune sabbiose di Arrakis».

