I videogiocatori si sentono più a loro agio con il loro alter ego virtuale, secondo uno studio di Lenovo

Una delle cose belle del videogiocare è potersi calare nei panni di chi si vuole: quando diventiamo il protagonista di una grande avventura, o quando creiamo noi il nostro personaggio, sentiamo di vivere le sue vicende in tutto e per tutto. Sorprende solo in parte, allora, quanto rilevato da Lenovo con una ricerca, che ha evidenziato come il 52% dei videogiocatori si riconosce maggiormente nel suo alter ego virtuale, che non nel suo ruolo nella vita reale.

I dati emersi dalla ricerca ci dicono anche altro, su noi videogiocatori: secondo gli interpellati, «il 58% dei giocatori si sente a proprio agio quando gioca tra le mura di casa, mentre il 52% quando trascorre del tempo con amici e famiglia e il 46% quando si dedica a hobby e interessi».

Interessanti anche i dati su quali generi preferiscano i giocatori a seconda della loro professione. Emerge così quanto segue:

«Dall’indagine emerge che il 60% dei giocatori scelgono di dedicarsi al gioco dopo il lavoro, rivelando le preferenze di gioco di alcune categorie di professionisti. Per esempio, gli impiegati (44%), i medici e gli operatori sanitari (42%), gli esperti del settore finanziario (38%) e quelli del settore scientifico (40%) prediligono giochi di strategia, mentre coloro che lavorano nel settore informatico (45%) così come i creativi (40%) trovano maggiore autenticità partecipando ai giochi di ruolo».

Da questo studio, la nota compagnia tech, molto attiva nell’ambito gaming, ha deciso di unire le forze con l’artista Salva Espìn, fumettista Marvel e game designer, per realizzare degli adesivi in edizione limitata che coniugano il dualismo tra identità online e identità in carne e ossa. Questi adesivi saranno disponibili presso lo Spazio Lenovo di Milano, in mercati selezionati.

«È stato incredibile prendere parte a questo progetto, che mi ha permesso di esprimere tutte le mie passioni: design, gaming e tecnologia», ha commentato Salva Espín, in merito all’iniziativa, battezzata Second Skin. «Mi sono divertito tantissimo durante l’intero processo creativo, lavorando a stretto contatto con il team Lenovo per dare forma ai cinque progetti di sticker in linea con i profili emersi dal sondaggio. Ho già personalizzato il mio Lenovo Legion 7 con gli stickers che rappresentano il dualismo tra il me professionista e il mio alter-ego giocatore, e non vedo l’ora di vedere in che modo questi disegni diventeranno parte integrante dei laptop di migliaia di persone!».

L’idea dietro queste illustrazioni è rappresentare come saremmo se, nella vita reale, portassimo anche la nostra personalità online: si va dal mago in pausa caffè al cavaliere medico, come potete vedere nelle immagini che accompagnano questo articolo.

E attenzione, perché il prossimo artista potreste essere voi:

«La creazione dell’ultimo adesivo sarà affidata alla Lenovo Legion Gaming Community. Chiunque vorrà inviare una bozza rappresentante la propria doppia personalità, potrà farlo semplicemente caricando il disegno all’interno della Community. La scadenza per partecipare al concorso è giovedì 26 gennaio 2023. Una volta raccolti tutti i progetti, Salva decreterà il vincitore e lavorerà fianco a fianco con il suo autore per trasformare il concept nell’ultimo sticker della serie ‘Second Skin’».

Se volete partecipare e immaginare il vostro sticker, omaggiando la vostra identità e quella del vostro alter ego virtuale, trovate maggiori informazioni a questo link.