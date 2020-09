The Last Campfire | Recensione

The Last Campfire è un’idea nata da tre membri di Hello Games, team britannico noto per aver dato i natali a No Man’s Sky: la nostra Stefania Sperandio ha deciso di partire per questo viaggio in compagnia di Ember per scoprire cos’ha da offrire questo videogioco che, ricco di stile e atmosfera, riesce sia a intrattenere che a far riflettere il giocatore. Lo vediamo da vicino nella video recensione completa in 4K.