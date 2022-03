Square Enix, sei molto meglio di così

I videogiochi hanno bisogno dell’ingegno e dei talenti di un publisher come Square Enix, che però di recente è protagonista di alcune strategie difficili da inquadrare: dai flop annunciati alle IP finite in soffitta, vediamo con Stefania alcune manovre che non ci hanno convinto pienamente, in attesa di scoprire cosa ci attende nel futuro della compagnia giapponese.