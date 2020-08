Sekiro: perché non esce dalle menti di chi ci ha giocato?

Perché Sekiro: Shadows Die Twice non esce dalla mente di chi ci ha giocato? Cosa c’è di speciale nel GOTY 2019 di FromSoftware? Scopriamolo insieme, in un approfondimento del dott. Adriano Di Medio dedicato a temi, rappresentazioni e simbolismi del gioco che mescola Giappone feudale e fantasia.