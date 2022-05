Quindi non possiamo più permetterci i single player AAA?

Dopo l’accordo con Embracer Group, la sensazione che rimane addosso è quella di una cessione sull’onda del «purché li si venda, e li si venda il prima possibile». Mentre le acquisizioni nel mondo dei videogiochi stanno smuovendo cifre nell’ordine dei miliardi, Square Enix sembra quasi accontentarsi. Dà via alcune IP storiche, qualche pietra angolare della storia dei videogiochi, nell’epoca in cui firma cose come Babylon’s Fall, e pensa che vada tutto bene.

Perché?