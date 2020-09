Marvel’s Avengers | Video Recensione

Marvel’s Avengers vuole offrire un’esperienza persistente che duri nel tempo per tutti i fan dei Vendicatori di casa Marvel – a partire, però, da una campagna in singolo giocatore. Dopo aver passato un po’ di ore in compagnia di Iron Man e compagni, il nostro Domenico Musicò vi espone un primo bilancio sul videogioco firmato da Crystal Dynamics, che è disponibile dal 4 settembre.