Immortals: Fenyx Rising | Provato

Il nostro Paolo Sirio ha passato le prime ore in compagnia di Fenyx in Immortals: Fenyx Rising, la nuova avventura firmata Ubisoft, prima nota come Gods & Monsters, che si ispira a The Legend of Zelda: Breath of the Wild e non fa niente per negarlo. Vediamo le prime impressioni e tanto, tanto, tanto gameplay nella nostra video anteprima.