Il modello di PlayStation Plus funzionerà per il futuro di PS5?

PlayStation Plus è necessario per giocare online, ma il modo in cui questa proposta veniva infiocchettata di benefit è cambiato col tempo. I “giochi gratis”, che erano fiore all’occhiello di PS Plus, sono spesso motivo di polemica – e oggi il servizio è un ibrido tra giochi mensili, piccoli benefit, sconti digitali e una libreria on demand offline, solo su PS5. È la direzione giusta per guardare al futuro o PlayStation è rimasta troppo rigida con gli anni?