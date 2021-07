Il gene del talento: com’è il libro di Hideo Kojima | Video Recensione 4K

La nostra Stefania (ovviamente) si è tuffata tra le pagine di Il gene del talento e i miei adorabili meme, la raccolta di saggi di Hideo Kojima (ovviamente) che è ora disponibile anche in Italia edita da 451. A chi si rivolge questo libro? Cos’ha da offrire ai videogiocatori e ai non videogiocatori? Scopriamolo mentre lo vediamo da vicinissimo in questa chiacchierata in 4K.