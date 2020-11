Hyrule Warriors: L’Era della Calamità | Video Recensione

La Calamità Ganon è pronta a sferrare il suo attacco su Hyrule: cento anni prima degli eventi di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Hyrule Warriors: L’era della calamità vuole raccontare le vicende che fanno da prequel al capolavoro Nintendo, e lo fa con un peculiare ritorno di un franchise che pensavamo ormai arenato. Quanto è davvero imperdibile Hyrule Warriors per i fan della saga di Link e Zelda? Scopriamolo nella video recensione (epica) del nostro Valentino Cinefra.