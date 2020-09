God of War e il dio in esilio – Ep 1 | L’umanità di Kratos c’è sempre stata

Inauguriamo una serie di approfondimenti che analizzano la serie God of War nelle sue tematiche, nei suoi personaggi e nel peso dato a diversi aspetti in sede di racconto. Nel primo episodio di Il dio in esilio, il nostro Adriano Di Medio approfondisce l’inversione operata di recente da Sony Santa Monica, che ha dato maggior rilievo all’umanità e alle sfumature della personalità di Kratos.