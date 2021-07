F1 2021 su PS5: modalità grafiche e DualSense

Abbiamo messo alla prova F1 2021 su PS5 utilizzando diversi pannelli (1080p, 1440p, 4K) per spiegarvi le modalità grafiche del gioco, che favoriscono performance o fedeltà. E DualSense, invece, riesce a non far rimpiangere un volante grazie alle peculiarità dei suoi grilletti adattivi e del suo feedback aptico?