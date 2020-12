Cyberpunk 2077 su PS4 e PS5 con patch 1.05: migliora davvero?

Con la patch 1.05 quanto è migliorato davvero Cyberpunk 2077 rispetto alla 1.03 e alla 1.04 su PlayStation 4 e su PlayStation 5 in retrocompatibilità? Vediamolo nel video confronto della nostra Stefania, che ci mostra il gioco di ruolo di CD Projekt RED in azione in diversi momenti, dalla guida all’azione.