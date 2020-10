Crash Bandicoot 4: It’s About Time | Video Recensione

Dopo tantissimi anni di attesa, Crash Bandicoot 4: It’s About Time raccoglie l’eredità della saga originale di Naughty Dog: Toys for Bob, sospinta da Activision, sarà riuscita a confezionare un ritorno all’altezza per il marsupiale più famoso dei videogiochi? Scopriamolo nella video recensione del nostro Domenico Musicò!