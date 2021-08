Come gira Cyberpunk 2077 su PS4 con patch 1.3?

Abbiamo messo nuovamente alla prova Cyberpunk 2077 su PS4 standard (modello fat), per rispondere alle vostre domande su come giri il gioco ora con patch 1.3 sulla vecchia console di casa Sony. Nel video, Stefania ce lo mostra con la nuova patch e in alcune immagini dalla precedente 1.2, oltre che in un confronto rispetto all’uscita di dicembre, con aggiornamento 1.04.