Ci stanno vendendo Demon’s Souls come un gioco facile

Nei gameplay trailer che abbiamo visti fino a ora, Demon’s Souls è stato mostrato come un gioco facile. Si tratta di una delle più attese esclusive di lancio di PlayStation 5, ma non si corre il rischio che i consumatori rimangano scottati dalla sua reale difficoltà, quando porteranno a casa il gioco sull’onda dell’entusiasmo per la nuova console? Abbiamo analizzato l’argomento con il nostro Adriano Di Medio.