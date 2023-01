Vero fuoritutto Unieuro: centinaia di prodotti tech in promozione!

La nota catena Unieuro ha lanciato la promozione “vero fuoritutto”, che vi permetterà di acquistare centinaia di prodotti tech dei migliori brand con sconti incredibili sino al 19 gennaio! Come al solito, abbiamo analizzato e abbiamo fatto una selezione delle proposte più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo lo smartphone Xiaomi Redmi Note 10 Pro in colorazione Gray, che attualmente potete portarvi a casa a soli 229€, rispetto agli usuali 329,99€ di listino, per un risparmio reale di 100€ e uno sconto del 30%.

Lo smartphone Xiaomi Redmi Note 10 Pro è leggero e dal design estremamente elegante, con una scocca posteriore leggermente curvata per una buona presa e massimo comfort. Lo smartphone Xiaomi Redmi Note 10 Pro è dotato di un display DotDisplay AMOLED da 6,67″ a risoluzione FullHD+ con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il dispositivo garantisce un’ottima durata, grazie alla sua notevole batteria da 5.020 mAh con la possibilità di sfruttare la ricarica rapida a 33W.

Lo smartphone Xiaomi Redmi Note 10 Pro è animato dal SoC Qualcomm Snapdragon 732G, accompagnato da 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna. Il dispositivo permette di scattare fotografie di qualità eccezionale grazie alla fotocamera principale grandangolare da 108MP in grado di catturare ogni minimo dettaglio anche in condizioni di scarsa luminosità. Ad accompagnare la fotocamera principale troviamo anche una fotocamera tele-macro da 5 MP, un sensore di profondità da 2 MP, una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP e una fotocamera anteriore per selfie da 16 MP.

I prezzi proposti da Unieuro sono senza dubbio tra i più bassi della rete e in questa iniziativa trovate tanti altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente alla promozione per scoprirli tutti, che potete raggiungere direttamente dal link sottostante. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.