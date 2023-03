Vari eBook reader Kindle con sconti sino al 25%! Imperdibili per gli amanti della lettura!

Se anche voi adorate leggere, sicuramente apprezzerete le nuove incredibili offerte di primavera lanciate sul popolare portale e-commerce Amazon, che vi consentiranno di acquistare tanti eBook reader Kindle con sconti che arrivano sino al 25%! Tra questi, indubbiamente molti saranno attirati dall’ultimo modello di Kindle PaperWhite, che potete portarvi a casa a soli 119,99€, rispetto agli usuali 159,99€ di listino, con uno sconto del 25% e un risparmio reale di 40€.

Kindle Paperwhite è un ebook reader che presenta un display da 6,8 pollici con illuminazione regolabile in intensità e tonalità, garantendo una lettura confortevole in qualsiasi condizione di luce. Grazie alla densità di 300 ppi e ai bordi sottili, questo dispositivo offre un’autonomia di ben 10 settimane e permette di portare con sé centinaia di libri, pronti per essere letti ovunque ci si trovi.

Questo ebook reader è inoltre resistente all’acqua, con certificazione IPX8, e può resistere anche a immersioni accidentali. Può essere personalizzato attraverso una vasta scelta di custodie che proteggono il dispositivo e gli conferiscono un tocco personale. Amazon pone attenzione all’ambiente, infatti il 95% del materiale di imballaggio proviene da fibre di legno sostenibili o fonti riciclabili.

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile trovare una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento, tra cui le migliori smart TV gaming.

