Un’esclusiva PlayStation disponibile da oggi, gratis, su mobile

Sony ha da poco deciso di portare una sua celebre IP PlayStation su smartphone, in forma totalmente gratuita: stiamo parlando di Ultimate Sackboy.

Il buon risultato ottenuto da Sackboy Una Grande Avventura (che trovate anche su Amazon a prezzo niente male) ha spronato gli sviluppatori ad andare a toccare anche il mercato mobile.

Nella nostra recensione della versione PC del gioco principale vi abbiamo reso noto che si tratta «dello stesso – divertente – platform 3D che abbiamo giocato due anni fa al lancio di PlayStation 5. Un comparto grafico ed estetico delizioso, unito a delle meccaniche di gioco divertenti e mai proibitive, mettono l’opera di Sumo Digital su un buon piano qualitativo.»

Ora, dopo che vi avevamo anticipato che presto anche i possessori di smartphone avrebbero potuto divertirsi con Sackboy, è da ora disponibile il gioco in free-to-play (ossia scaricabile gratis).

Ultimate Sackboy si presenta infatti come un runner game per dispositivi iOS e Android: invece di creare e personalizzare i propri livelli, nel titolo si gareggerà contro gli amici di Sackboy lungo una pista, evitando gli ostacoli e raccogliendo il maggior numero possibile di bolle in cambio di pezzi di costume.

Lungo il percorso, oltre allo sprint, si può saltare, dondolare e rotolare. Lo sviluppatore britannico del gioco, Exient, è noto per aver adattato Lemmings per smartphone.

Ultimate Sackboy è disponibile al download gratuito sia su App Store per iPad e iPhone che su Play Store per tutti i dispositivi Android compatibili.

Restando in tema, l’ultima acquisizione di PlayStation Studios sembrerebbe in realtà già essere stata confermata in via ufficiosa.

Ma non solo: segnaliamo anche che a partire da domani saranno ufficialmente disponibili i nuovi giochi gratis PlayStation Plus Extra e Premium,