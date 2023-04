Una star non andrà a vedere il film di Super Mario: «no, non lo guarderò»

Super Mario Bros. – Il Film, la pellicola d’animazione dedicata all’idraulico Nintendo più famoso del mondo, ha da poco debuttato in tutti i cinema italiani.

Il progetto in CGI ispirato alla serie omonima di videogiochi della Grande N (che trovate su Amazon) riporta in scena Mario, Luigi, Peach e Toad, per un film realizzato con tutti i crismi.

Nella nostra recensione vi abbiamo del resto raccontato che «Super Mario Bros. – Il film riesce a far dimenticare quanto di brutto fatto con la prima pellicola del 1993, imponendosi come nuovo standard qualitativo per quanto riguarda i film tratti da videogiochi.»

Ora, come riportato anche da TMZ, è proprio uno dei due protagonisti del film anni ’90 dedicato al personaggio a tornare a parlare della nuova pellicola animata, e non sono per nulla parole entusiaste.

John Leguizamo, interprete di Luigi nello sfortunato adattamento in live action di Super Mario degli anni Novanta, si è scagliato contro il film animato basato sul franchise Nintendo.

In occasione dell’uscita nelle sale del nuovo film, la star ha ribadito la sua posizione assolutamente contraria al film Nintendo e Illumination: «Accidenti no, non lo guarderò. Avrebbero potuto inserire un personaggio latino.»

E ancora: «Erano partiti bene con l’inclusione ma poi si sono fermati, hanno escluso il tutto. Ingaggiate qualche doppiatore latino! Siamo il 20% della popolazione. Siamo la più grande minoranza di colore e siamo sottorappresentati.»

Ricordiamo che, in una precedente intervista, l’attore si era già lamentato del cast di doppiatori non inclusivo che Universal e Illumination avevano scelto per il nuovo film.

Poco male, dopotutto, visto che in Italia il progetto dedicato a Super Mario Bros. ha appena battuto un nuovo record, anzi, due.

Ma non solo: restando in tema, Rocky Morton ha spiegato come il coinvolgimento di Nintendo nello sviluppo del film di Super Mario degli anni ’90 avrebbe sventato la catastrofe.

Infine, il nuovo film dedicato a Super Mario ha una scena dopo i titoli di coda in perfetto stile Marvel Cinematic Universe che anticiperebbe il sequel.