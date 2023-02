Un soulslike in uscita nel 2023 mira a diventare il «secondo punto di riferimento»

La Opening Night Live della Gamescom 2022 è stato un palcoscenico per varie presentazioni di giochi molto attesi dai giocatori, tra cui anche The Lords of the Fallen.

Uno dei primi giochi che decise di “sfidare” la serie di Dark Souls (che trovate anche su Amazon) molti anni fa sta quindi per ricevere un vero e proprio reboot.

Annunciato quindi alla scorsa Gamescom, The Lords of the Fallen è di fatto un vero e proprio riavvio del gioco omonimo del 2014, sviluppato ora da CI Games.

Ora, come riportato anche da Games Radar, il genere dei soulslike ha bisogno di un secondo posto dietro sua maestà FromSoftware, e Hexworks – sviluppatore dell’originale – vuole riempire questo spazio vacante.

Lo sviluppatore del primo Lords of the Fallen, Hexworks, vuole infatti essere al secondo posto nel genere dei souls, subito dopo lo sviluppatore FromSoftware che ha di fatto dato i natali a questa categoria di giochi.

L’originale Lords of the Fallen è stato infatti uno dei primi giochi a scimmiottare l’iconico Dark Souls ai tempi, e ora sta per tornare nel reboot previsto nel 2023.

«Vogliamo che lo studio diventi un punto di riferimento nel genere», ha dichiarato Saul Gascon, produttore esecutivo di Hexworks, a Edge Magazine. «Vogliamo essere il secondo riferimento [dopo From, n.d.R.], perché al momento non c’è un secondo punto di riferimento chiaro».

FromSoftware è diventata sinonimo del genere che lo studio ha contribuito a fondare e poi a definire negli ultimi dieci anni circa, a partire da Demon’s Souls e proseguendo più recentemente con Elden Ring del 2022.

Gascon ha ragione nel dire che ci sono stati molti figli illegittimi nel corso degli anni, ma nessun chiaro “secondo punto di riferimento” dopo FromSoftware nel genere dei souls.

«La mentalità di dover essere migliori di qualcos’altro non funziona a lungo termine», ha aggiunto il direttore creativo di Lords of the Fallen Cezar Virtuso. «Ciò che funziona è trovare i pilastri del gioco, i più forti possibili, e dare il massimo».

