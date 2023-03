Un classico shooter PS3 è “morto” dopo 15 anni di onorato servizio

È davvero la fine di un’era: dopo un decennio e mezzo di caotico divertimento, la versione PS3 di Team Fortress 2 ha deciso di salutare tutti.

Si tratta di uno dei giochi più popolari di Valve, autori di Half-Life (che trovate su Amazon), un FPS multigiocatore che regolarmente troviamo nelle classifiche dei più giocati su Steam, nonostante non sia supportato più di tanto dal suo sviluppatore.

Il gioco è anche disponibile da tempo per console, ma ora sembra che su una di queste piattaforme il gioco non sarà più utilizzabile, purtroppo.

TF2 è arrivato su PlayStation 3 come parte del pacchetto noto come The Orange Box, una compilation che includeva Half-Life 2, le espansioni per quest’ultimo, Portal e Team Fortress 2. Ora, 15 anni dopo l’uscita su PS3, i server di TF2 sono andati offline, come riportato anche da The Gamer.

Nonostante la sua età, Team Fortress 2 è un gioco che sembrava non dover morire mai. Al momento in cui scriviamo, i dati di Steam Charts mostrano che 90.289 giocatori sono stati online negli ultimi 40 minuti, mentre nelle ultime 24 ore il gioco ha registrato un picco di 101.464 giocatori contemporanei.

Tanto per mettere le cose in prospettiva, le statistiche di Call of Duty Warzone 2.0 (uscito meno di cinque mesi fa) dicono che 48.482 persone hanno giocato negli ultimi 40 minuti – il gioco ha avuto un picco di giocatori contemporanei nelle ultime 24 ore di 88.886.

Su Reddit i fan hanno detto addio al gioco: «Sei stato il mio primo gioco, non immaginavo che saresti stato il primo passo verso un nuovo paradigma della mia vita. ci mancherai amico mio», ha scritto Alphyhere.

«Che giorno triste. Ho tanti bei ricordi d’infanzia in questa versione del gioco, mi mancherà tornare a giocarci per un po’ di nostalgia», ha commentato ColeyBoii. «È abbastanza per far piangere un uomo adulto», ha aggiunto Severe-Stomach.

Fortunatamente, la versione Xbox One del gioco non ha visto alcuna interruzione del servizio, così come anche la versione per PC è ancora perfettamente funzionante.

Gli sviluppatori di TF2 hanno in ogni caso recentemente rivelato Counter-Strike 2, il quale promette di riportare in auge un altro grande classico del genere dando un bello scossone al genere di appartenenza, visto che parliamo di un titolo che potrà essere giocato in forma totalmente gratuita, che male non è.

Restando in tema, avete letto che un indizio nascosto nei file di Counter-Strike 2 potrebbe aver anticipato il reveal di Left 4 Dead 3?