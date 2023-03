Un big Marvel è giocabile gratis, su PS5, per un’altra manciata di giorni

Marvel’s Midnight Suns, il gioco di ruolo tattico sviluppato da Firaxis, è stato reso giocabile in forma totalmente gratuita su PS5 e non solo per tutto il weekend.

Noto tra i fan come «l’XCOM di Marvel» (che potete fare vostro al prezzo minimo garantito su Amazon) il gioco ha soddisfatto sia i fan dei supereroi della Casa delle Idee che quelli dei giochi strategici.

Nella nostra recensione del gioco vi abbiamo reso noto del resto spiegato che «Marvel’s Midnight Suns è una scommessa vinta quasi per intero. Il titolo creato da Firaxis Games rinfresca un genere storicamente statico sui suoi principi e dà vita a un tattico a turni rapido e dinamico, ma non per questo banale o semplificato.»

Ora, dopo che una versione free-to-play per Marvel’s Midnight Suns è stata confermata per l’ultimo fine settimana, a quanto pare la prova gratis è stata estesa di qualche giorno.

Come accennato poco sopra, durante il fine settimana è stata avviata una prova gratuita per tutti i giocatori. Tuttavia, a causa di alcuni problemi tecnici, il test gratuito non ha funzionato per tutti.

La buona notizia è che questo inconveniente è stato risolto e, per recuperare il tempo perduto, la prova è stata estesa: per essere chiari, Marvel’s Midnight Suns è attualmente gratuito per tutti i possessori di PS5 e lo sarà fino a giovedì 30 marzo.

Avrete quindi tutto il tempo per scaricarlo e provarlo con mano, come specificato nel tweet sottostante.

The PS5 All-Access trial should now be working for all players. We’ve extended the PS5 trial until Thursday, March 30 at 12AM PT / 7AM UTC. Thanks for your patience! https://t.co/guP2OopAf6 — Marvel's Midnight Suns (@midnightsuns) March 26, 2023

Sviluppato da Firaxis, per chi non lo sapesse Marvel’s Midnight Suns combina la strategia a turni con elementi RPG per offrire una visione unica di tutti i vostri supereroi e villain preferiti, tra cui Venom, Blade, Captain Marvel e Wolverine.

Vale anche la pena di notare che, se siete membri di PS Plus Premium, avrete accesso a una prova di due ore del gioco. Quindi, se non riuscite a partecipare a questo periodo di prova prolungato, avete almeno un altro modo per giocarci, che male non è.

Restando in tema, tempo fa abbiamo riepilogato per voi tutto ciò che dovete sapere su Marvel’s Midnight Suns, così da poter essere pronti non appena deciderete di provarlo con mano.

Ma non solo: un grande personaggio Marvel ha da poco iniziato la sua corsa verso i negozi: lo sviluppatore del remake di Dead Space, EA Motive, ha infatti avviato la produzione del gioco standalome dedicato a Iron Man.

Infine, diverse settimane fa sono emerse anche notizie anche per quanto riguarda il gioco su Wolverine, anche se purtroppo non sembrano esserci grandi sorprese circa la data di uscita.