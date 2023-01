Un battle royale chiude per venire «risviluppato», migliorato e lanciato di nuovo

Curioso caso, quello di Deathverse: Let it Die. Lanciato lo scorso anno, infatti, il gioco sarà chiuso tra qualche mese, ma non per sempre: l’idea degli sviluppatori è quella di ricominciare a lavorarci a fari spenti, per poi lanciarlo di nuovo quando sarà debitamente migliorato.

Una mossa di certo coraggiosa, che in passato avevamo visto venire compiuta da Amazon con il suo Crucible – lanciato, riportato allo stadio di sviluppo e infine, sfortunatamente, cancellato del tutto. Speriamo, ovviamente, che Deathverse non ne segua in tutto la parabola.

L’annuncio arriva da GungHo Online Entertainment attraverso il sito ufficiale dell’universo Deathverse, dove leggiamo:

«Non ci sono dubbi che, dal lancio del nostro gioco, abbiamo dovuto affrontare qualche difficoltà, soprattutto in termini di matchmaking e di lag. Ci scusiamo sentitamente per questi problemi, che potrebbero aver causato degli inconvenienti ai nostri giocatori. Sebbene abbiamo provato numerose soluzioni, con successo alternato, non siamo ancora riusciti a risolvere i problemi sottostanti. Pertanto, i nostri team di sviluppo e operazioni hanno preso la decisione di sospendere temporaneamente i servizi, mentre ri-sviluppiamo Deathverse: Let it Die».

L’annuncio, decisamente a sorpresa, non è stato sicuramente facile nemmeno per il team di sviluppo, che parla di una «decisione difficile da prendere», ma che dovrebbe portare al miglior scenario possibile, per Let it Die.

«Pensiamo che ri-lanciare il gioco con migliorie significative possa permettergli di venire goduto da un pubblico più ampio rispetto ai nostri attuali giocatori» aggiungono gli sviluppatori.

«Considerando quanto tempo richieda sviluppare un videogioco – e che c’è un limite al numero di giochi che uno può realizzare, in una vita – è impossibile a questo punto dire se questa sarà la decisione giusta. Ma amiamo questo gioco e siamo orgogliosi di quello che abbiamo raggiunto come team. Per questo, pensiamo che sia la miglior decisione possibile in questo momento».

Il gioco sarà messo ufficialmente offline il 18 luglio 2023, a meno di un anno dal lancio ufficiale dello scorso ottobre su PC, PS4 e PS5. Vedremo come questa procedura permetterà al team di sviluppo di migliorare le difficoltà che anche il nostro Nicolò Bicego aveva evidenziato in sede di recensione, che potrebbero diventare solo un ricordo nella futura re-release, se tutto andrà per il verso giusto.