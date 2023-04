UFL, il rivale di FIFA mostra passaggi e contrasti nel nuovo video ufficiale

UFL torna nuovamente a mostrarsi al grande pubblico con un nuovo video d’approfondimento, ormai apprezzati dal grande pubblico in cui gli sviluppatori mostrano non solo gli aspetti più importanti del gameplay, ma ne discutono insieme alla community.

Il rivale di FIFA 23 (che trovate invece su Amazon) è ancora attualmente in pieno sviluppo, ma il team di Strikerz Inc. sta lavorando duramente per regalare ai fan una simulazione calcistica alternativa, tenendo anche conto dei loro feedback.

Dopo aver già svelato un intero secondo tempo di una partita, condita anche da numerosi goal, questa volta gli sviluppatori hanno deciso di tornare alle basi, mostrando in modo più approfondito i passaggi e i contrasti di gioco.

Nel terzo episodio della serie “Journey”, che potete trovare in apertura di articolo, troverete diversi spezzoni di gameplay che approfondiscono questi aspetti chiave del gameplay, intervallati dai commenti degli sviluppatori.

In questo nuovo video approfondimento, gli autori di UFL discutono degli sforzi impiegati per riuscire a realizzare “il passaggio perfetto“, mostrando anche i tackle dei giocatori in azione.

A perfect pass… exists! And we know something about it

Eager to learn more? Check out the link below ⬇️https://t.co/s9hQ01CpGz pic.twitter.com/3Sxn05rR7X

— UFL (@UFLgame) April 21, 2023