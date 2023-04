Ubisoft Store: fino all’85% di sconto su tanti giochi, DLC e season pass!

Tornano le offerte su Ubisoft Store che vi consentono di acquistare vari videogiochi, tra cui troviamo saghe molto amate come Assassin’s Creed o Tom Clancy’s The Division, con sconti sino all’85%. Oltre a queste due celebri serie, le offerte su Ubisoft Store includono anche titoli di successo, come Watch Dogs, Far Cry, Rainbow Six Siege e molti altri. Le promozioni riguardano sia le versioni standard che quelle deluxe, con contenuti aggiuntivi e pass stagionali, permettendo ai giocatori di approfittare delle offerte più convenienti e adatte alle proprie esigenze.

Ad esempio, tra i tanti giochi in offerta, trovate Assassin’s Creed II, proposto a soli 3€, rispetto agli usuali 9,99€ di listino, con uno sconto del 70%. Il protagonista è Ezio Auditore da Firenze, un giovane nobile che, dopo aver subito una grave ingiustizia ai danni della sua famiglia, decide di unirsi all’ordine degli Assassini per vendicarsi e lottare contro i corrotti Templari. Il gioco è ambientato in diverse città italiane del XV secolo, tra cui Firenze, Venezia e San Gimignano, ricreate con grande cura e attenzione per i dettagli storici.

Assassin’s Creed II introduce diverse novità rispetto al primo capitolo, come una trama più profonda e avvincente, personaggi storici come Leonardo da Vinci e Lorenzo de’ Medici, e nuove meccaniche di gioco che rendono l’esperienza più variegata e appagante. Tra queste, spiccano l’arrampicata e il parkour migliorati, la possibilità di nuotare e utilizzare gondole, e un sistema di combattimento più fluido e dinamico.

Nella nostra recensione, dove il titolo si era aggiudicato un eccellente 9,1, avevamo affermato che “con questo secondo capitolo la saga di Assassin’s Creed ha trovato la piena maturità. Le splendide basi tecniche e di ricostruzione storica introdotte con il capostipite trovano finalmente il giusto spazio in un contesto narrativo altrettanto curato ed approfondito, che fa da sfondo ad un gameplay ricco di possibilità ed alternative. Ogni aspetto del predecessore è stato ampliato, rivisto, migliorato e portato alle massime conseguenze“.

