Tyranny in sconto: ora a metà prezzo su Steam

Se eravate in attesa di una buona occasione per portarlo a casa, vi segnaliamo Tyranny in sconto in questo momento su Steam. Il catalogo digitale di videogiochi per PC sta proponendo una speciale promozione dedicata al gioco di ruolo old-school di Obsidian Entertainment, che fino al 13 novembre vi consente di acquistarlo risparmiando oltre il 50% del costo di listino.

Sconti su Tyranny

Gli sconti offrono, quindi:

Tyranny Standard a 14,99€ anziché 29,99€

Tyranny Deluxe (contiene libri, avatar e altri bonus digitali) a 19,99€ anziché 39,99€

Tyranny Gold Edition a 24,37€ anziché 73,95€

Potete vedere la promozione in essere, con tutti i diversi cofanetti proposti (che includono anche Pillars of Eternity) al link qui sotto.

I requisiti di Tyranny

Il gioco è compatibile con PC, Mac OS X e Linux. Su Windows, i requisiti sono i seguenti.

Requisiti minimi

Sistema operativo: Windows 7 64-bit o successivo

Processore: Intel Core 2 Quad Q9505 @ 2.80 GHz / AMD Athlon II X4 840 @ 3.10 GHz

Memoria: 6 GB di RAM

Scheda video: ATI Radeon HD 5770 or NVIDIA GeForce GTS450 with 1GB VRAM

Memoria: 15 GB di spazio disponibile

Requisiti consigliati

Sistema operativo: Windows 7 64-bit o successivo

Processore: Intel Core i3-2100 @ 3.10 GHz / AMD Phenom II X4 955 @ 3.10 GHz

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: Radeon HD 6850 or NVIDIA GeForce GTX 560 with 1GB VRAM

Memoria: 15 GB di spazio disponibile

Ricordiamo che Tyranny, gioco di ruolo per PC dai canoni tradizionali, propone in realtà una particolarità: questa volta, infatti, il giocatore non è la salvezza del mondo – ma la sua rovina.

In che modo le vostre decisioni si abbatteranno su chi lo abita? Dipenderà unicamente da voi. Per tutti gli approfondimenti sul gioco, fate riferimento alla nostra scheda.