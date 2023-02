Twisted Metal, arrivano notizie sul reboot (che non sarà quello che vi aspettate)

Da tempo si parla della possibilità che la serie di Twisted Metal possa tornare sulle scene, magari con un capitolo nuovo di zecca per console PS5.

Lo storico franchise (che trovate anche su Amazon) è pronto a tornare in ogni caso con uno show televisivo, prima ancora che con un nuovo videogioco.

La scorsa estate le riprese della serie sono infatti arrivate a conclusione, sebbene ora è il momento di avere qualche dettaglio in più sul prossimo progetto videoludico dedicato al frachise.

Come riportato anche da The Gamer, infatti, Twisted Metal è in fase di reboot. Non solo il racing tornerà come videogioco, ma lo farà passando dagli sviluppatori di Lucid Games a quelli di Firesprite Studio.

Il cambio di team sembra aver inoltre ritardato lo sviluppo, dato che Firesprite sta ancora assumendo personale per il nuovo progetto, come avvistato da un utente di ResetEra.

Il lato positivo è che questi annunci di lavoro ci forniscono alcune indicazioni su cosa possiamo aspettarci dal reboot di Twisted Metal.

Nell’elenco viene indicato che il gioco sarà realizzato con l’Unreal Engine 5 e «aprirà nuove strade nel multiplayer, fondendo meccaniche di gioco in modi nuovi e inserendo elementi di narrazione in un universo unico».

Ma non è tutto: l’annuncio di lavoro chiede anche che per il candidato «sarebbe utile avere esperienza nello sviluppo di gameplay per la VR», il che implica che Twisted Metal potrebbe essere compatibile con il nuovo visore PS VR2. Staremo quindi a vedere cosa ne uscirà fuori.

Restando in tema di VR, alcune settimane fa abbiamo provato il promettente Horizon Call of the Mountain, primo grande big per il nuovo visore per la Realtà Virtuale di PlayStation 5.

Ma non solo: PlayStation VR2 è da poco arrivato in redazione e da ora possiamo mostrarvi come si presenta e cosa c’è all’interno della confezione.