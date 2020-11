Questo è un contenuto creato dalla community degli utenti del forum di SpazioGames.it e pertanto non è rappresentativo della testata giornalistica SpazioGames.it, né della sua redazione.

Turmoil è un manageriale in cui l’obiettivo è sfruttare il territorio per ricavarne la maggior quantità possibile di petrolio e finire per essere il più ricco tra i quattro aspiranti cacciatori di “oro nero”. Uscito su PC nel 2016 e pochi mesi dopo su dispositivi iOS, il titolo degli olandesi Gamious è una gradita aggiunta alla line up di Switch, risultando unico nel suo genere grazie alla sua accessibilità e immediatezza.

Il gioco è ambientato nell’America di fine diciannovesimo secolo, probabilmente in Texas, quando la scoperta di grosse riserve di petrolio aveva scatenato un’autentica caccia al prezioso materiale. E così saremo chiamati a scegliere tra diversi personaggi piuttosto stereotipati (un facoltoso uomo d’affari, una ricca ereditiera, etc.), sebbene tale scelta non abbia conseguenze che vanno oltre l’aspetto estetico, almeno nel corso della prima campagna. Una volta completata questa, infatti, si sbloccherà una modalità esperto in cui gli avversari saranno più aggressivi e avranno alcuni “assi nella manica”. E’ opportuno segnalare sin d’ora che Turmoil esce su Switch nella sua edizione completa, comprensiva del DLC The Heat Is On, che porta con sé diverse aggiunte rispetto al gioco base, fornendo così una quantità di contenuti sicuramente adeguata in relazione al prezzo richiesto, già di suo abbastanza accessibile.

Sebbene sia possibile affrontare partite brevi, utili più che altro ad affinare le tecniche di estrazione, il cuore di Turmoil risiede nella campagna principale. Dopo aver scelto il personaggio, saremo catapultati immediatamente nell’azione e, grazie alle meccaniche di semplice comprensione e all’introduzione costante di nuovi elementi, in un primo momento sarà davvero difficile staccarsi dal gioco. L’obiettivo, dicevamo, è diventare il più ricco del lotto, e per farlo sarà necessario prestare attenzione al bilanciamento tra perdite e ricavi. I 2000 dollari di budget di cui disporremo all’inizio di ogni stagione (che nell’economia di gioco equivale a un anno solare, ma nella pratica si riduce a pochi minuti) dovrà essere immediatamente investito nell’ingaggio dei rabdomanti, i quali ci indicheranno i punti del terreno in corrispondenza dei quali si trovano i giacimenti di petrolio. Più avanti si sbloccheranno upgrades come sonde e… talpe, che aiuteranno ad individuare più precisamente la posizione dei giacimenti in termini di profondità. Piazzate le trivelle, dovremo scavare manualmente fino a raggiungere i pozzi disseminati nel sottosuolo e così inizierà l’estrazione. A questo punto bisognerà munirsi di carri trainati da cavalli per poter immagazzinare il petrolio (pena la fuoriuscita dello stesso e multe salatissime da mettere alla voce “perdite” a fine stagione) e venderlo al miglior offerente. Ai lati della mappa infatti, potremo controllare il prezzo di acquisto dei barili da parte delle due compagnie concorrenti: Left Inc. e Right Inc.

Grazie a nuovi elementi di gameplay introdotti man mano che si prosegue, il titolo riesce a mantenere altro l'interesse del giocatore.

Il prezzo oscillerà in continuazione per cui sarà sempre molto importante passare dall’una all’altra a seconda della convenienza o, qualora nessuna delle due offra una somma adeguata, munirsi di silos per accumulare il petrolio in attesa di tempi migliori. La semplicità delle meccaniche e la necessità di pensare in fretta prestando attenzione a numerose variabili, creano un loop da cui, dicevamo, è difficile liberarsi. Tutto ciò naturalmente va a vantaggio di Turmoil, che si dimostra un gioco fresco, immediato e divertente.

Lungo tutto l’arco della campagna, che si svolgerà su quattro tipi diversi di territori, il gioco continuerà a mantenere alto l’interesse del giocatore grazia alla costante introduzione di nuovi elementi di gameplay, come rocce, giacimenti di gas che daranno un boost notevole alla velocità di estrazione, etc. Anche la cittadina che fa da hub principale e punto di riferimento tra una stagione e l’altra, si arricchirà di nuovi NPC, i quali via via ci proporranno l’acquisto di ogni sorta di upgrade, come la possibilità di acquistare più carri, ingrandire i tubi delle trivelle o aumentare la capacità dei silos, e molto altro, fino alla possibilità di fare un salto al saloon e magari trovare un accordo con un rappresentante della Left Inc. per cui, dietro pagamento di una somma di danaro, sarà garantito un prezzo minimo di acquisto del petrolio da parte della compagnia per tutta la stagione successiva. Tutte queste attività andranno condotte in modo oculato, con un occhio al bilancio, in modo da ottimizzare le risorse e diventare un vero magnate dell’industria, risultando piuttosto gradite da alternare alle fasi di estrazione vere e proprie.

Turmoil si presenta con uno stile grafico semplice, piacevole, con un’interfaccia molto leggibile e in generale una pulizia apprezzabile. Nulla per cui strapparsi i capelli, insomma, ma a queste produzioni non chiediamo di più. Nella norma l’accompagnamento sonoro, mentre in termini di controlli il gioco tradisce le sue origini facendo un po’ rimpiangere l’assenza di un mouse. Né il touch screen di Switch, né l’utilizzo di un cursore tramite stick analogico, infatti, riescono a sopperire in pieno a questo problema.

VOTO: 7