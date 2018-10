Trieste Science Fiction Festival: ci sarà anche l’astronauta Umberto Guidoni

Apprendiamo da un comunicato ufficiale che l’astronauta Umberto Guidoni sarà presente alla 18° Edizione di Trieste Science+Fiction Festival, che si aprirà il prossimo 30 ottobre e rimarrà in essere fino al 4 novembre, a Trieste.

“Organizzato da La Cappella Underground, il Trieste Science+Fiction porta nel capoluogo giuliano le migliori produzioni di genere fantastico, con oltre venti anteprime cinematografiche mondiali, internazionali e nazionali e tre concorsi alla presenza di registi, attori e autori da tutto il mondo.

Tra i molti ospiti attesi alla manifestazione, il maestro degli effetti speciali Douglas Trumbull, che verrà insignito del premio Urania d’Argento alla carriera venerdì 1 novembre al Rossetti. Vincitore di due Premi Oscar, Trumbull è noto per il suo contributo visivo a “2001: Odissea nello spazio”, di cui quest’anno ricorre il cinquantenario, e a molti altri capolavori tra cui “Blade Runner” e “Incontri ravvicinati del terzo tipo”. Il 31 ottobre al Teatro Miela Trumbull terrà, inoltre, una Masterclass e presiederà alla proiezione del suo film “Silent Running” (2002: la seconda odissea).

Atteso a Trieste anche lo scrittore britannico Richard K. Morgan, rinomato per i suoi romanzi di fantascienza distopica e autore del libro alla base dell’acclamata serie Netflix “Altered Carbon”, presente al Festival in veste di Presidente della giuria del Premio Asteroide, riconoscimento internazionale che ogni anno il Festival dedica al miglior film di science-fiction e fantasy in concorso realizzato da registi emergenti.