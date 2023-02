Tra i tanti giochi del Direct, DECAPOLICE è proprio da tenere d’occhio

Pochi giorni fa abbiamo assistito a un Nintendo Direct molto ricco, che ha svelato importanti ritorni, fissato attesi appuntamenti e, perché no, alzato il sipario su produzioni che si sono fatte vedere per la prima volta. Tra queste, sembra proprio che ci sia da tenere i fari puntati su DECAPOLICE (sì, scritto tutto maiuscolo, come da comunicato stampa e da nome su Nintendo eShop, ndr), nuova fatica dei veterani di Level-5.

Presentato con un trailer dove a spiccare era la direzione artistica in stile anime, il gioco sarà un JRPG investigativo – un’idea niente male, considerando che stiamo parlando degli autori della saga Layton.

Gli autori descrivono il loro DECAPOLICE come «un RPG poliziesco», dove avremo la possibilità di vestire i panni di un giovane detective alle prime armi, Harvard.

Nella sua vita, la caccia ai delinquenti è pratica di tutti i giorni: la grande città in cui si trova a muoversi abbonda infatti di criminali di ogni sorta, ma si mescola a una realtà virtuale che lo aiuterà a risolvere i suoi casi.

Raggiunti da Nintendo con una nota ufficiale, apprendiamo anche i seguenti dettagli relativi al gioco:

«Vesti i panni di un detective e risolvi intricati casi. In questo futuristico giallo di Level-5, gli sviluppatori della serie Layton, esplorerai un vasto mondo open world e scoprirai il divertimento del ragionamento deduttivo».

Aspettiamoci quindi una formula che mescoli l’open world – dalla descrizione immaginiamo di poter vagare liberamente per la città – i ragionamenti in stile Layton e meccaniche da gioco di ruolo, come sembrava in effetti lasciar intendere anche il trailer.

Oltretutto, lo stile ci ha riportati un po’ a Policenauts, se anche voi avete abbastanza capelli bianchi per ricordarlo.

Da amanti di un po’ tutti questi generi siamo curiosi di saperne di più e dopotutto non dovrebbe volerci molto: Level-5 ha assicurato che DECAPOLICE arriverà su Switch (trovate la Lite su Amazon a un prezzo top) nel corso del 2023, anche se per ora non abbiamo una finestra di lancio più precisa.

Sappiamo che il gioco arriverà anche su PS5 e PS4, pure in questo caso in una finestra ancora da fissare.

Tra i tanti nomi spuntati dal Direct, però, potrebbe essere uno degli “outsider” (se si può usare questa parola, trattandosi di Level-5) più intriganti.