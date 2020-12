Tornano le offerte del Sottocosto Mediaworld!

La nota catena Mediaworld ha lanciato una serie di incredibili offerte, proponendo tantissimi prodotti “Sottocosto” sino al prossimo 20 dicembre, acquistabili anche a tasso zero. Oggi vi proponiamo la nostra selezione di quelli più interessanti inerenti a smartphone, smartwatch, notebook e videogiochi.

Partiamo con iPhone 11, dispositivo dotato di un Display Liquid Retina da 6,1″ con risoluzione di 1792×828 pixel e densità pari a 326ppi, per il massimo della nitidezza delle immagini. A proteggerlo, un vetro ultra-resistente, che si affianca al fatto che il telefono sia anche resistente alla polvere e all’acqua (fino a 30 minuti a quattro metri di profondità, con standard IP68).

Il fiore all’occhiello di iPhone 11 è però probabilmente la sua doppia fotocamera da 12 MP, con ultra-grandangolo, grandangolo, ideale per qualsiasi tipologia di scatto dobbiate realizzare. Inoltre, consente di girare video in 4K fino a 60 fps, per il massimo della fluidità, e di servirvi anche della speciale e accurata modalità bokeh, per spettacolari ritratti dallo sfondo sfocato.

Solitamente lo smartphone APPLE iPhone 11 64GB in colorazione nera viene proposto a 719€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 629€, risparmiando 90€.

Continuiamo con il notebook HP 15S-EQ0058NL, animato dal processore AMD Ryzen 7-3700U, accompagnato da 8GB di RAM e la GPU integrata AMD Radeon RX Vega 10. Il dispositivo è equipaggiato con un display da 15,6” con trattamento antiriflesso che consente di godersi al meglio i contenuti preferiti. La speciale superficie riduce il riflesso dei raggi solari sul display quando ci si trova all’aria aperta. Infine, a completare la dotazione tecnica troviamo 512GB di spazio di archiviazione su un veloce SSD NVMe.

Solitamente il notebook HP 15S-EQ0058NL viene proposto a 699€, ma oggi potrete acquistarlo a soli 659€, risparmiando 50€.

Prima di lasciarvi alla nostra selezione, vi consigliamo di visitare la pagina della promozione per consultare il catalogo completo dei prodotti in sconto.

Tornano le offerte del Sottocosto Mediaworld!